Головні новини 25 листопада: нові клуби для Бєсєдіна і Роналду

ЧС-2022

Еквадор присоромив Нідерланди. Сенегал переміг Катар. Англія не обіграла США і втратила шанс достроково вийти у плей-офф. Уельс драматично програв Ірану в меншості на 90+8.

Гравці Саудівської Аравії озолотились після перемоги над Аргентиною – розкішні Rolls-Royce та по 2,5 млн євро на брата.

Іспанська система, аналітичний кіберпанк і пропаганда ісламізму – як академія Aspire розвиває футбол і політику Катару

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