Головні новини 25 листопада: нові клуби для Бєсєдіна і Роналду, осічки британців на ЧС-2022
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 25 листопада.
ЧС-2022
Еквадор присоромив Нідерланди. Сенегал переміг Катар. Англія не обіграла США і втратила шанс достроково вийти у плей-офф. Уельс драматично програв Ірану в меншості на 90+8.
Гравці Саудівської Аравії озолотились після перемоги над Аргентиною – розкішні Rolls-Royce та по 2,5 млн євро на брата.
Іспанська система, аналітичний кіберпанк і пропаганда ісламізму – як академія Aspire розвиває футбол і політику Катару
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