УПЛ

Україна залишила Росію позаду в таблиці коефіцієнтів УЄФА – перемоги Шахтаря та Динамо принесли бажане.

Старт УПЛ під загрозою зриву – Бурбас заявив про скандал у суддівському корпусі.

Карпати не зуміли здолати чемпіонів Англії – майстерний штрафний Карабіна не врятував від гіркої поразки.

Світ

Пірло офіційно очолив нову команду – легендарний італієць майже рік шукав роботу.

Мессі та Альба отримали дискваліфікацію за відмову грати в Матчі всіх зірок – вони пішли шляхом Златана.

Інтер Маямі офіційно підписав "охоронця Мессі".

Барселона за рекордні гроші продала непотрібного гравця – доведеться ділитись з клубом Циганкова.

Українці за кордоном

Яремчук відзначився голом за Олімпіакос у другому матчі поспіль.

Ярмолюк виривається на перші ролі в Брентфорді – українець серед 3 обраних на презентації нової форми (ВІДЕО).

Кінарейкін дебютував за Вільяреал з перемоги 5:0 – іспанський ЗМІ назвав українця дивним ім'ям.

Забарний близький до трансферу в ПСЖ – клуби на фінальній стадії переговорів.