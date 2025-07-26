Головні новини 25 липня: старт УПЛ під загрозою, Україна обійшла Росію, гол Яремчука, дебют Кінарейкіна з 5:0
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 25 липня.
УПЛ
Україна залишила Росію позаду в таблиці коефіцієнтів УЄФА – перемоги Шахтаря та Динамо принесли бажане.
Старт УПЛ під загрозою зриву – Бурбас заявив про скандал у суддівському корпусі.
Карпати не зуміли здолати чемпіонів Англії – майстерний штрафний Карабіна не врятував від гіркої поразки.
Світ
Пірло офіційно очолив нову команду – легендарний італієць майже рік шукав роботу.
Мессі та Альба отримали дискваліфікацію за відмову грати в Матчі всіх зірок – вони пішли шляхом Златана.
Інтер Маямі офіційно підписав "охоронця Мессі".
Барселона за рекордні гроші продала непотрібного гравця – доведеться ділитись з клубом Циганкова.
Українці за кордоном
Яремчук відзначився голом за Олімпіакос у другому матчі поспіль.
Ярмолюк виривається на перші ролі в Брентфорді – українець серед 3 обраних на презентації нової форми (ВІДЕО).
Кінарейкін дебютував за Вільяреал з перемоги 5:0 – іспанський ЗМІ назвав українця дивним ім'ям.
Забарний близький до трансферу в ПСЖ – клуби на фінальній стадії переговорів.