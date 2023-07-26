Ліга чемпіонів

СК Дніпро-1 поступився Панатінаїкосу у дебютному матчі на рівні ЛЧ. Серед інших результатів дня слід виділити осічку зіркового Галатасарая та розгромну перемогу Динамо З з дебютом Богдана Михайліченка.

Трансфери українців та в Україні

Євген Коноплянка вирушив підкорювати ще один європейський чемпіонат. Після Польщі 33-річний ветеран спробує свої сили у Румунії.

Динамо вирішило проблему Джастіна Лонвейка. Нідерландець після непоганого сезону раптом піддався страхам війни і буде оговтуватись у чемпіонаті Бельгії.

Важливі організаційні рішення

УПЛ з горем навпіл таки оприлюднила рішення більшості щодо показу матчів. 12 клубів об'єдналися для співпраці з ОТТ-платформами. Принаймні перші кілька турів будуть безкоштовними для перегляду.

Ще одна важлива новина – новий тренер молодіжки. Сергій Ребров пролобіював призначення іспанця. Нагадаємо, що Руслан Ротань спокійно повезе нашу збірну на Олімпіаду з кістяком команди, яка дійшла до півфіналу Євро-2023.

Скандал Луніна

Іспанська преса зранку вибухнула кадрами, як українець сперечається з тренером воротарів Реала Луїсом Льопісом. На щастя, інцидент швидко вщух, а наставник явно не тримає зла на Андрія.