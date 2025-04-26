"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за п'ятницю, 25 квітня 2025 року.

Андрій Шевченко буде розбиратися / Фото Євгена Кравса для Футбол 24

Україна

Олександрія забезпечила бронзу УПЛ – "містяни" втримали перемогу над Інгульцем і наблизились впритул до Динамо.

"Усе вирішує миттєва реакція і трохи фарту": герой Олександрії про медалі УПЛ і вихід у єврокубки. ЕКСКЛЮЗИВ ФУТБОЛ 24.

Зоря завдяки шедевру Антюха перемогла Лівий Берег – кияни залишились у зоні перехідних матчів.

Динамо остаточно визначилось зі стадіоном, на якому гратиме в єврокубках – сторони вже підписали угоду про співпрацю.

Динамо отримало нового претендента на Ваната – закордонний клуб вже визначив ціну форварда киян.

Трансферний бан Ворскли – стало відомо, хто "підставив" Максимова і Ко.

Шевченко виніс офіційний вердикт Реброву щодо подальшої співпраці зі збірною України.

Майже 2 мільярди – УАФ оцінила збитки за часів президентства Павелка.

"Ці "висновки" є маніпулятивними": адвокати Павелка про аудит УАФ – офіційна позиція сторони захисту.

Світ

Реал офіційно повідомив, чи зіграє з Барселоною у фіналі Кубка Іспанії після скандалу з суддями.

ПСЖ зганьбився перед матчем з Арсеналом в Лізі чемпіонів – парижани вперше програли в чемпіонаті Франції.

Визначилися фіналісти юнацької Ліги чемпіонів – Барселона зіграє проти одноклубників українців.

Реал Сосьєдад офіційно призначив нового тренера – кривдників Динамо цікавив наставник Циганкова.

Топова африканська збірна зіграє товариський матч із Росією в Москві – перший матч на Лужніках за 4 роки.

Мессі і Ко без шансів програли в першому півфіналі Кубка чемпіонів КОНКАКАФ.