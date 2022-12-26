Україна

Зоря намагається зберегти одного з лідерів, наразі ведуться перемовини з Фенербахче.

Деталі трансферу Миколенка в Евертон: він зароблятиме у 5 разів більше, ніж в Динамо, а також одразу може стати гравцем основи.

Мудрик міг перебратися в АПЛ – Шахтар відхилив спокусливу пропозицію від середняка ліги.

Українці за кордоном

Лунін зацікавив найбагатший клуб АПЛ. Українець готовий покинути Реал заради ігрової практики.

Ребров закріпився на вершині чемпіонату ОАЕ завдяки впевненій перемозі над Аль-Насром. Також наставник Аль-Айна оцінив ймовірність повернення в Динамо.

Слідами Мілевського: українця визнали найкращим форвардом Динамо Брест.

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