Головні новини 25 грудня: футбольний світ святкує Різдво, Лунін зробив пропозицію своїй коханій

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за вівторок, 25 грудня.

Україна

Український форвард Артем Мілевський запустив свій Youtube-канал та опублікував відео, де в компанії Олександра Алієва підкорює нічне життя Києва.

Екс-тренер Зорі, а нині наставник солігорського Шахтаря Юрій Вернидуб з ностальгією пригадав УПЛ та назвав найкращого молодого гравця України.

Хавбек збірної Зорі Дмитро Іванісеня прокоментував чутки про свій відхід із Зорі та відверто здивував планами на новорічну ніч.

Європа

Футбольний світ святкує Різдво. Футбол 24 зібрав для вас найяскравіші світлини з відомими гравцями.

Реал шукає підсилення на позицію півзахисника. Футбол 24 розбирався з потенційними варіантами для Зідана та які перешкоди очікують на французького фахівця.

В чемпіонаті Англії є великі проблеми з житлом для гравців та тренерів. Інколи ситуації доходять до абсурду.

Українці за кордоном

Голкіпер Реала Андрій Лунін зробив пропозицію свої коханій, дівчина не довго думала над відповіддю.

Хавбек Аталанти Руслан Маліновський взяв участь у загальнокомандному привітанні вболівальників з Різдвом, але є один "незрозумілий" нюанс.