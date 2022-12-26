Зідан та Роналду / фото з відкритих джерел

Україна

Шахтар пояснив масовий виїзд своїх гравців за кордон.

Карпати цікавляться екс-форвардом Динамо – серед запасних варіантів ще один нападник з УПЛ.

Легіонер Металіста не повернеться в Україну взимку – захисник змінив клуб у Бразилії

Трансфери

Луїс Суарес не захотів конкурувати з Роналду – уругваєць вже узгодив контракт з новим клубом.

Нападник збірної Бразилії покинув Атлетіко і перебрався в АПЛ – перший трансфер нового тренера клубу.

ПСЖ знайшов зіркову заміну Серхіо Рамосу – не доведеться платити жодної копійки.

Арсенал заради Мудрика готовий принести в жертву свого літнього новачка

Світ

Зідан може возз'єднатись з Роналду – легенда Барселони також конкурує за вакантну посаду. Окрім того, у француза є шанс очолити збірну Бразилії.

Помер колишній гравець Ювентуса – у нього був цироз печінки через зловживання алкоголем.

Емері готовий допомогти Луніну залишитися в Реалі – тренер Астон Вілли виганяє героя ЧС-2022.