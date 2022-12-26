Головні новини 25 грудня: чому гравці Шахтаря виїхали з України, Зідан обирає між Роналду і Неймаром, смерть легенди Юве
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за неділю, 25 грудня.
Україна
Шахтар пояснив масовий виїзд своїх гравців за кордон.
Карпати цікавляться екс-форвардом Динамо – серед запасних варіантів ще один нападник з УПЛ.
Легіонер Металіста не повернеться в Україну взимку – захисник змінив клуб у Бразилії
Трансфери
Луїс Суарес не захотів конкурувати з Роналду – уругваєць вже узгодив контракт з новим клубом.
Нападник збірної Бразилії покинув Атлетіко і перебрався в АПЛ – перший трансфер нового тренера клубу.
ПСЖ знайшов зіркову заміну Серхіо Рамосу – не доведеться платити жодної копійки.
Арсенал заради Мудрика готовий принести в жертву свого літнього новачка
Світ
Зідан може возз'єднатись з Роналду – легенда Барселони також конкурує за вакантну посаду. Окрім того, у француза є шанс очолити збірну Бразилії.
Помер колишній гравець Ювентуса – у нього був цироз печінки через зловживання алкоголем.
Емері готовий допомогти Луніну залишитися в Реалі – тренер Астон Вілли виганяє героя ЧС-2022.