Євро-2024

Визначилася друга пара 1/8 фіналу чемпіонату Європи – Данія вийшла на Німеччину. Англія зіграла ще один нудний матч на Євро-2024 та пропустила Словенію в плей-офф. Данія стримала Сербію та обійшла Словенію в групі за цікавим показником.

Австрія в шаленій битві перестріляла Нідерланди та вийшла в плей-офф з першого місця. Франція розписала нічию з Польщею – сейви Скорупскі та перший гол Лєвандовскі опустили "півнів" на другу позицію в групі.

Збірна України

Сьогодні вирішальний матч на Євро-2024 зіграє збірна України. "Синьо-жовті" зустрінуться з Бельгією. Анонс матчу незабаром з'явиться на сайті. Миколенко повернувся, але в Реброва є вагома втрата та загадкове зникнення. Збірна Бельгії перед матчем проти України отримала несподіване підсилення.

Трансфери

Шахтар підписав голкіпера олімпійської збірної України. Динамо офіційно підтвердило повернення легіонера-втікача з Європи. Андрій Лунін почув вердикт Реала після жахливого виступу проти Румунії – топ-клуб АПЛ напоготові, Мадрид вже має план.