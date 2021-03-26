Відбрір до ЧС-2022

Збірна Іспанії у рідних стінах не змогла здолати команду Греції, у групі В з'явився несподіваний лідер таблиці.

Національні команди Німеччини та Англії розгромили своїх суперників та вже зі старту кваліфікації заявили про свої наміри щодо майбутнього Мундіалю.

Збірна Австрії, яка вже скоро змагатиметься з Україною на Євро-2020, зійшлась у важкому двобої з Шотландією. Детальний розбір гри нашого майбутнього суперника.

Україна – Франція

Французькі спортивні видання протягом доби не замовкали після сенсаційного результату команди Шевченка.

Також Футбол 24 зібрав для вас найяскравіші реакції вболівальників команди Дешама, які не підбирали слів щодо збірної Франції, звучали також компліменти для "синьо-жовтих".

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Барселона готується до масового розпродажу, ЗМІ оприлюднили список, до якого потрапили і кілька зірок каталонського клубу.