Головні новини 25 березня: Динамо переїжджає до Львова, Шапаренка хочуть в Бундеслізі, фіаско молодіжної збірної України
"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за 25 березня 2025 року.
Збірна України
Україна віддала Польщі тріумф у перестрілці – Бражко та ще один футболіст збірної привезли 3 голи, дубля В'юнника замало.
Україна дотиснула Норвегію – вінгер Динамо не реалізував пенальті, джокер з Вереса виручив, голкіпер проти сухого листа.
Україна U-17 вирвала перемогу над Словаччиною, набрала перші очки та зберегла прописку в Лізі А.
УПЛ
Шапаренко опинився на радарах клубу Бундесліги – відомі деталі потенційного трансферу зірки Динамо.
Динамо може розлучитися з Шовковським – джерело назвало причини, які можуть спонукати Суркіса до змін.
Динамо тимчасово перебереться до Львова – ЗМІ назвав причину.
Чемпіонат України може змінити формат – заява президента ліги.
Українці за кордоном
Таловєров пролив світло на свою травму – гравець збірної України може відновитись раніше, ніж очікує тренер.
Реал визначив суму трансферу Луніна – провідні клуби Європи тримають руку на пульсі.
Відбір до ЧС-2026
Визначився шостий учасник ЧС-2026 – він є союзником Росії у війні проти України.
Чехія розгромила Гібралтар, здобувши другу перемогу у відборі на ЧС-2026, Чорногорія ледь не зганьбилась з Фарерами.
Естонія перестріляла Молдову в битві футбольних карликів – зірка Карпат ледь не забив у дуелі "10 на 10".
Відбір до ЧС-2026: Едегор оформив три асисти проти Ізраїля, ритуал воротаря Північної Македонії не спрацював.
Світ
Платіні та Блаттер дізналися остаточний вирок суду щодо звинувачення в корупції.
Зірка Ліверпуля узгодив контракт з клубом Луніна – Реал пообіцяв підняти зарплатню і приготував суттєві бонуси.