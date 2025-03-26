"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за 25 березня 2025 року.

Збірна України

Україна віддала Польщі тріумф у перестрілці – Бражко та ще один футболіст збірної привезли 3 голи, дубля В'юнника замало.

Україна дотиснула Норвегію – вінгер Динамо не реалізував пенальті, джокер з Вереса виручив, голкіпер проти сухого листа.

Україна U-17 вирвала перемогу над Словаччиною, набрала перші очки та зберегла прописку в Лізі А.

УПЛ

Шапаренко опинився на радарах клубу Бундесліги – відомі деталі потенційного трансферу зірки Динамо.

Динамо може розлучитися з Шовковським – джерело назвало причини, які можуть спонукати Суркіса до змін.

Динамо тимчасово перебереться до Львова – ЗМІ назвав причину.

Чемпіонат України може змінити формат – заява президента ліги.

Українці за кордоном

Таловєров пролив світло на свою травму – гравець збірної України може відновитись раніше, ніж очікує тренер.

Реал визначив суму трансферу Луніна – провідні клуби Європи тримають руку на пульсі.

Відбір до ЧС-2026

Визначився шостий учасник ЧС-2026 – він є союзником Росії у війні проти України.

Чехія розгромила Гібралтар, здобувши другу перемогу у відборі на ЧС-2026, Чорногорія ледь не зганьбилась з Фарерами.

Естонія перестріляла Молдову в битві футбольних карликів – зірка Карпат ледь не забив у дуелі "10 на 10".

Відбір до ЧС-2026: Едегор оформив три асисти проти Ізраїля, ритуал воротаря Північної Македонії не спрацював.

Світ

Платіні та Блаттер дізналися остаточний вирок суду щодо звинувачення в корупції.

Зірка Ліверпуля узгодив контракт з клубом Луніна – Реал пообіцяв підняти зарплатню і приготував суттєві бонуси.