Ель Класіко: Реал – Барселона

Реал вдруге поспіль виграв головне протистояння в Ла Лізі. На гол Фаті Рамос і Ко відповіли тричі. А ще Ансу став наймолодшим автором гола в Ель Класіко, побивши рекорд Рауля.

Рональ Куман звинуватив арбітрів у поразці, але капітан Реала став на захист слуг Феміди.

Мессі ніяк не може перервати провальну серію в Ель Класіко, яка розпочалася після відходу Роналду з Мадрида.

Україна

Динамо обіграло Олександрію та закріпило лідерство. Кияни забили переможний гол вже на 50-й секунді. Костевич ще довго не гратиме за Динамо – новачку киян знадобиться операція.

Шахтар допоміг "біло-синім" стати одноосібним лідером, розписавши нічию з Ворсклою у центральному матчі туру. Тим часом Десна впритул наблизилася до "гірників" у турнірній таблиці.

Чергова поразка Львова (цього разу проти СК Дніпро-1) змусила Георгія Цецадзе подати у відставку.

Світ

Ференцварош перед матчем з Динамо виграв дербі – гол-красень від команди Реброва, українців поберегли на ЛЧ.

Лєвандовскі хет-триком побив два вічні рекорди і допоміг Баварії знищити Айнтрахт. Борусія Д виграла Рурське дербі, а РБ Лейпциг продовжує лідирувати.

Аякс "зґвалтував" Венло, встановивши рекорд чемпіонату Нідерландів. Матч завершився з рахунком 13:0.

Манчестер Сіті видав найгірший старт у тренерській кар'єрі Гвардіоли – черговим кривдником став Вест Хем. Ліверпуль здобув вольову перемогу над Шеффілдом.

Едінсон Кавані дебютував за Манчестер Юнайтед, але не зміг допомогти вирвати перемогу над Челсі. Лемпард виграв тактичну дуель у Сульшера.