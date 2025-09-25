Ліга Європи

Рома вперше в сезоні забила понад один гол – Довбик знову не вразив.

Зінченко провалився в обороні і став жертвою Антоні, Динамо З розібрало Фенербахче, поразка Фейєнорда.

Екс-зірка Інтера врятував Црвену Звезду від поразки у грі з Селтіком, Фрайбург здолав Базель, Лудогорець переміг Мальме.

Кубок України

Полісся розгромно програло Руху і вилетіло з Кубка України – Бущан у дебютному матчі пропустив три голи.

Сенсаційний виліт Чорноморця від аматорів у серії пенальті, Інгулець в більшості розбив Поділля.

Локомотив несподівано вибив Верес, Нива принизила суперника 7:0, Металіст 1925 здолав Колос.

Топ-чемпіонати та Кубки

Хет-трик Альвареса приніс Атлетіко перемогу над Райо, Сосьєдад виграв перший матч у сезоні, Хетафе піднявся у топ-6.

Манчестер Сіті, Арсенал, Ньюкасл і Тоттенхем вийшли до 1/8 фіналу Кубка ліги – Палінья забив бісіклетою.

Фабрегас розгромив команду чемпіона світу, Лападула став одночасно рятівником і антигероєм: Кубок Італії.