Головні новини 24 вересня: Полісся ганебно вилетіло з Кубка України, невдалі матчі Довбика та Зінченка в Лізі Європи
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за середу, 24 вересня.
Ліга Європи
Рома вперше в сезоні забила понад один гол – Довбик знову не вразив.
Зінченко провалився в обороні і став жертвою Антоні, Динамо З розібрало Фенербахче, поразка Фейєнорда.
Екс-зірка Інтера врятував Црвену Звезду від поразки у грі з Селтіком, Фрайбург здолав Базель, Лудогорець переміг Мальме.
Кубок України
Полісся розгромно програло Руху і вилетіло з Кубка України – Бущан у дебютному матчі пропустив три голи.
Сенсаційний виліт Чорноморця від аматорів у серії пенальті, Інгулець в більшості розбив Поділля.
Локомотив несподівано вибив Верес, Нива принизила суперника 7:0, Металіст 1925 здолав Колос.
Топ-чемпіонати та Кубки
Хет-трик Альвареса приніс Атлетіко перемогу над Райо, Сосьєдад виграв перший матч у сезоні, Хетафе піднявся у топ-6.
Манчестер Сіті, Арсенал, Ньюкасл і Тоттенхем вийшли до 1/8 фіналу Кубка ліги – Палінья забив бісіклетою.
Фабрегас розгромив команду чемпіона світу, Лападула став одночасно рятівником і антигероєм: Кубок Італії.