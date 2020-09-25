Десна і Колос вилетіли з Ліги Європи / фото: Десна

Десна, Колос і Ліга Європи

Десна поступилася Вольфсбургу, пропустивши від німців два голи.

Рієка здолала Колос у драматичному овертаймі матчу ЛЄ – Селезньов втратив супершанс.

Ліга Європи: українці забивають, ганьба екс-зірок Динамо, Тоттенхем та Мілан ідуть далі – результати дня.

Україна і світ

Баварія виграла Суперкубок УЄФА, дотиснувши Севілью в додатковий час. Ібрагімовіч здав позитивний тест на коронавірус.

Україна дізналасяорієнтовні дати матчів відбору на ЧС-2022. Шовковський, Шевчук, Назаренко та інші українські легенди отримали тренерський диплом категорії PRO.

Динамо отримало від Болоньї покращену пропозицію щодо трансферу Супряги. Тим часом кияни відпустили іншого українця в російський клуб.

Трансфери

Вчорашній день був багатий на трансфери. Луїс Суарес офіційно ще став гравцем Атлетіко, але вже зі сльозами попрощався з Барсою і наостанок публічно принизив президента каталонців.

Зате вже остаточно завершені переходи Дієго Годіна, Сантьяго Аріаса, Дієго Льоренте та Едуара Менді, який має замінити Кепу в Челсі.