Головні новини 24 вересня: Десна і Колос вилетіли з Ліги Європи, Баварія виграла Суперкубок УЄФА
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за четвер, 24 вересня.
Десна, Колос і Ліга Європи
Десна поступилася Вольфсбургу, пропустивши від німців два голи.
Рієка здолала Колос у драматичному овертаймі матчу ЛЄ – Селезньов втратив супершанс.
Ліга Європи: українці забивають, ганьба екс-зірок Динамо, Тоттенхем та Мілан ідуть далі – результати дня.
Україна і світ
Баварія виграла Суперкубок УЄФА, дотиснувши Севілью в додатковий час. Ібрагімовіч здав позитивний тест на коронавірус.
Україна дізналасяорієнтовні дати матчів відбору на ЧС-2022. Шовковський, Шевчук, Назаренко та інші українські легенди отримали тренерський диплом категорії PRO.
Динамо отримало від Болоньї покращену пропозицію щодо трансферу Супряги. Тим часом кияни відпустили іншого українця в російський клуб.
Трансфери
Вчорашній день був багатий на трансфери. Луїс Суарес офіційно ще став гравцем Атлетіко, але вже зі сльозами попрощався з Барсою і наостанок публічно принизив президента каталонців.
Зате вже остаточно завершені переходи Дієго Годіна, Сантьяго Аріаса, Дієго Льоренте та Едуара Менді, який має замінити Кепу в Челсі.