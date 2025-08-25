Головні новини 24 серпня: хет-трик українця в Німеччині, 8 голів Карпат, два дебютанти збірної України
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за неділю, 24 серпня.
Україна
Ребров викличе на матчі відбору ЧС-2026 дебютантів із Шахтаря і Динамо – мінімум "біло-синіх" у складі збірної України.
Ванат може перебратись з Динамо у Жирону – топ-джерело повідомило трансферну бомбу в стилі Довбика.
Металіст 1925 вийшов у наступний раунд Кубка України, вибивши Оболонь, а Кривбас за 6 хвилин розгромив клуб Другої ліги.
Карпати виграли 8:0 у Кубку України, Рух ледь не влетів аматорам, ЮКСА та ФСК Маріуполь йдуть далі.
Українці за кордоном
Гравець збірної України дебютував у Німеччині – форвард оформив хет-трик і вивів команду в лідери.
Синчук красиво засмутив Сватка і вперше забив у МЛС, Сон поклав розкішний штрафний за клуб Смолякова, фіаско без Мессі.
Екс-захисник Динамо дебютував у матчі проти Моурінью – українець створив момент, але став найгіршим в команді.
Український футболіст забив переможний гол-красень у європейській лізі – відзначився у третьому матчі поспіль (ВІДЕО).
Українець дублем приніс своїй команді перемогу в Італії – відеоогляд матчу з шедевром у стилі ЧС-2014.
Світ
Жирона зазнала розгрому від Вільяреала – Крапивцов у жахливому матчі пропустив 5 голів, кат Реброва перевершив Циганкова.
Манчестер Юнайтед не зміг перемогти Фулхем, а Евертон здобув першу перемогу в сезоні.
Сосьєдад оформив камбек з Еспаньйолом, відігравшись з 0:2, Валенсія у матчі з 2 скасованими голами програла Осасуні.
Кельн на останній хвилині вирвав перемогу в Майнца, арбітр врятував Борусію М від поразки Гамбургу.
Новачок Серії А відібрав очки в Аталанти, Ювентус розібрався з Пармою, Фіорентина втратила перемогу на 90+4, Лаціо поступився в Комо.