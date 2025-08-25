Україна

Ребров викличе на матчі відбору ЧС-2026 дебютантів із Шахтаря і Динамо – мінімум "біло-синіх" у складі збірної України.

Ванат може перебратись з Динамо у Жирону – топ-джерело повідомило трансферну бомбу в стилі Довбика.

Металіст 1925 вийшов у наступний раунд Кубка України, вибивши Оболонь, а Кривбас за 6 хвилин розгромив клуб Другої ліги.

Карпати виграли 8:0 у Кубку України, Рух ледь не влетів аматорам, ЮКСА та ФСК Маріуполь йдуть далі.

Українці за кордоном

Гравець збірної України дебютував у Німеччині – форвард оформив хет-трик і вивів команду в лідери.

Синчук красиво засмутив Сватка і вперше забив у МЛС, Сон поклав розкішний штрафний за клуб Смолякова, фіаско без Мессі.

Екс-захисник Динамо дебютував у матчі проти Моурінью – українець створив момент, але став найгіршим в команді.

Український футболіст забив переможний гол-красень у європейській лізі – відзначився у третьому матчі поспіль (ВІДЕО).

Українець дублем приніс своїй команді перемогу в Італії – відеоогляд матчу з шедевром у стилі ЧС-2014.

Світ

Жирона зазнала розгрому від Вільяреала – Крапивцов у жахливому матчі пропустив 5 голів, кат Реброва перевершив Циганкова.

Манчестер Юнайтед не зміг перемогти Фулхем, а Евертон здобув першу перемогу в сезоні.

Сосьєдад оформив камбек з Еспаньйолом, відігравшись з 0:2, Валенсія у матчі з 2 скасованими голами програла Осасуні.

Кельн на останній хвилині вирвав перемогу в Майнца, арбітр врятував Борусію М від поразки Гамбургу.

Новачок Серії А відібрав очки в Аталанти, Ювентус розібрався з Пармою, Фіорентина втратила перемогу на 90+4, Лаціо поступився в Комо.