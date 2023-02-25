Збірна України

Сергій Ребров стане головним тренером збірної України влітку. Джерело озвучило деталі довготривалого контракту з фахівцем. Формула угоди мотивуватиме наставника перейматися результатами не лише національної команди.

Влітку збірна України може провести товариський матч з топ-командою. Німецький футбольний союз оцінює ймовірність організації спарингу з "синьо-жовтими", але поки не починав офіційних переговорів з УАФ.

Шахтар та єврокубки

Шахтар дізнався суперника в 1/8 фіналу Ліги Європи. Усі результати жеребкування – Зінченко їде в Португалію, МЮ знову проти іспанців.

Хет-трик чемпіона світу затьмарив Трубіна – гравцем тижня в Лізі Європи став Анхель Ді Марія. Найкращим у Лізі чемпіонів очікувано став кат Ліверпуля.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій

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