Маліновський забив та підтримав Україну у непростий час / Twitter Аталанти

Війна Росії проти України

Зранку 24 лютого окремі українські міста зазнали обстрілів від Росії, після чого її війська вдерлись на територію нашої країни. Силовики давали, дають і продовжать давати мужню відповідь агресору.

Футбол 24 в режимі онлайн висвітлював реакцію світової футбольної спільноти на війну в Україні: західного світу, Петракова, Шевченка, Маліновського та інших наших гравців.

УАФ закликала УЄФА та ФІФА виключити Росію з усіх турнірів, Польща спільно з Чехією і Швецією виступили проти матчів у країні-агресорці в рамках відбору ЧС-2022, а УЄФА вже вирішив забрати у Росії фінал Ліги чемпіонів – залишився останній нюанс. УПЛ через початок війни була змушена призупинити чемпіонат.

Українці за кордоном

Увага наших земляків за кордоном була прикута до подій в Україні, але дехто з них мав поєдинки у єврокубках. Руслан Маліновський оформив шедевральний дубль, підтримав Україну та став героєм Аталанти – "Богиня" в 1/8 ЛЄ.

Олександр Зінченко побажав Путіну смерті й разом з дружиною Владою вийшов на вулиці Манчестера на протест проти російської агресії. Тарас Качараба з капітанською пов'язкою вивів празьку Славію на матч Ліги конференцій і команда перемогла.

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