Головні новини 24 лютого: напад Росії на Україну та реакція футбольного світу, переможний дубль Маліновського
Футбол 24 представляє дайджест головних новин за 24 лютого.
Війна Росії проти України
Зранку 24 лютого окремі українські міста зазнали обстрілів від Росії, після чого її війська вдерлись на територію нашої країни. Силовики давали, дають і продовжать давати мужню відповідь агресору.
Футбол 24 в режимі онлайн висвітлював реакцію світової футбольної спільноти на війну в Україні: західного світу, Петракова, Шевченка, Маліновського та інших наших гравців.
УАФ закликала УЄФА та ФІФА виключити Росію з усіх турнірів, Польща спільно з Чехією і Швецією виступили проти матчів у країні-агресорці в рамках відбору ЧС-2022, а УЄФА вже вирішив забрати у Росії фінал Ліги чемпіонів – залишився останній нюанс. УПЛ через початок війни була змушена призупинити чемпіонат.
Українці за кордоном
Увага наших земляків за кордоном була прикута до подій в Україні, але дехто з них мав поєдинки у єврокубках. Руслан Маліновський оформив шедевральний дубль, підтримав Україну та став героєм Аталанти – "Богиня" в 1/8 ЛЄ.
Олександр Зінченко побажав Путіну смерті й разом з дружиною Владою вийшов на вулиці Манчестера на протест проти російської агресії. Тарас Качараба з капітанською пов'язкою вивів празьку Славію на матч Ліги конференцій і команда перемогла.
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