"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за суботу, 24 лютого.

Довбик і Циганков / Getty images

Україна

УЄФА офіційно зняв трансферний бан зі СК Дніпро-. Також представники клубу пояснили, чому домашні матчі команди проходитимуть без уболівальників.

Георгій Судаков назвав клуби, які робили пропозиції щодо його трансферу під час зимового трансферного вікна.

Нападник Полісся стане гравцем Карпат. Минай оголосив про підписання екс-форварда Динамо.

Ображений Шахтар, відмова Гвардіолі та поцілунок в ефірі – усе, що ви могли не знати про Зінченка.

Світ

Арсенал без Зінченка розгромив Ньюкасл, забивши 4 голи Каріусу. Забарний не зміг зупинити Манчестер Сіті – "містяни" втримали важку перемогу й продовжили гонитву за Ліверпулем.

МЮ програв Фулхему й відстав від зони ЛЧ на 8 очок, Де Дзербі розписав нічию з Миколенком, Пелас розгромив Бернлі.

Баварія вирвала перемогу над РБ Лейпциг: дубль Кейна, реакція на рішення попрощатися з Тухелем, грандіозний ювілей.

Українці за кордоном

Луніна кличуть вирішувати головну проблему Роналду в Саудівській Аравії – українець серед зірок на 30 млн зарплати.

Мудрик може покинути Челсі – лондонці готові розглянути сценарій, який "зарубали" у січні.

Довбик і Циганков на вершині пріоритетів Жирони – клуб підготував план відбиття українців від лап грандів.

Забарний визнаний найкращим у Європі за показником самовідданості – українець значно випередив конкурентів.