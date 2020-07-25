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Головні новини 24 липня: Супряга отримав топ-варіант в Італії, Маліновський зганьбився у Мілані

07:00 - Читать на русском
Головні новини 24 липня: Супряга отримав топ-варіант в Італії, Маліновський зганьбився у Мілані
Владислав Супряга / фото: СК Дніпро-1

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 24 липня.

Україна

Владислав Супряга привернув увагу одного із топових клубів Італії. Футбол 24 вдалося роздобути ексклюзивні подробиці.

Михайличенко може повернутися на посаду спортивного директора Динамо.

Ярмоленко ризикує покинути Вест Хем – українець потрапив до "чорного списку" Мойєса.

Дитятьєв став володарем Кубка Польщі – Краковія вирвала трофей у драматичному матчі.

Світ

Аталанта не обіграла Мілан у битві найкращих команд Італії 2020 – Маліновський змарнував пенальті та знову розчарував.

ПСЖ виграв Кубок Франції ціною травми Мбаппе.

АПЛ ухвалила дату початку наступного сезону – деякі клуби можуть відпочивати менше місяця.

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