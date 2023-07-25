Головні новини 24 липня: результати жеребкування єврокубків, Лунін зіграв за Реал, Маліновського сватають в Італію
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за понеділок, 24 липня.
Єврокубки
СК Дніпро-1 може зіграти проти Маліновського у 3-му раунді кваліфікації ЛЧ – результати жеребкування.
Ліга Європи, жеребкування: СК Дніпро-1 отримав потенційного суперника, Кочергін має хороші шанси на вихід у групу.
Динамо дізналося пару опонентів у кваліфікації Ліги конференцій.
СК Дніпро-1 – Панатінаїкос: прес-конференція Олександра Кучера – про дебют і мрію в ЛЧ, силу суперника і потенційну зустріч з Маліновським.
Україна
Євген Чеберко дебютував у США. Екс-захисник збірної України допоміг своїй команді здобути перемогу у кубковому матчі.
Богдан Михайліченко офіційно змінив чемпіонат у Європі і буде виступати в ЛЧ.
Юрій Запісоцький залишається у СІЗО. Апеляційний суд відмовив у задоволенні скарги генсека УАФ.
Руслан Маліновський може покинути Марсель лише через півроку після переходу. На українця претендують клуби Серії А.
Динамо відпустить чемпіона світу в Польщу. Медогляд гравця запланований вже на вівторок.
Інші головні події
Реал із Луніним влаштував божевільний камбек з Міланом – іспанці вирвали перемогу з 0:2, українець відіграв без замін.
Кіліан Мбаппе може стати найдорожчим гравцем світу. ПСЖ отримав рекордну пропозицію з Саудівської Аравії.
Анатолій Трубін віддаляється від переходу в Інтер. Міланський клуб націлився на чемпіона світу.