Єврокубки

СК Дніпро-1 може зіграти проти Маліновського у 3-му раунді кваліфікації ЛЧ – результати жеребкування.

Ліга Європи, жеребкування: СК Дніпро-1 отримав потенційного суперника, Кочергін має хороші шанси на вихід у групу.

Динамо дізналося пару опонентів у кваліфікації Ліги конференцій.

СК Дніпро-1 – Панатінаїкос: прес-конференція Олександра Кучера – про дебют і мрію в ЛЧ, силу суперника і потенційну зустріч з Маліновським.

Україна

Євген Чеберко дебютував у США. Екс-захисник збірної України допоміг своїй команді здобути перемогу у кубковому матчі.

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