Українці в єврокубках

Шахтар впевнено розбив Бешикташ у кваліфікації Ліги Європи – бразильці забили чотири голи на виїзді.

Олександрія зазнала прикрої поразки від Партизана – сербські тінейджери покарали марнотратників з України.

Полісся провалило дебют Ротаня, зазнавши поразки від Санта-Коломи – повернення Назаренка, офсайдне "прокляття" легіонера.

Полісся та Олександрія організували ганебний ювілей для України в таблиці коефіцієнтів.

Україна

Динамо відмовилося від двох футболістів – Шовковський не бачить в них перспектив.

Карпати офіційно підписали бразильського вінгера з європейського чемпіонату.

Шахтар відправив в оренду свого голкіпера – футболіст гратиме в клубі УПЛ.

Світ

ПСЖ зробить третю пропозицію щодо Забарного – авторитетне джерело впевнене у трансфері й розкрило термін угоди.

Трубін може покинути Бенфіку – Ман Сіті розглядає трансфер українця за шалені гроші.

Тер Штеген ухвалив рішення про своє майбутнє – він написав відкритий лист уболівальникам Барселони.

Фірміно офіційно знайшов собі новий клуб.