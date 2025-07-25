Головні новини 24 липня: феєрія Шахтаря на фоні невдач Полісся й Олександрії, трансфери Трубіна та Забарного
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за четвер, 24 липня.
Українці в єврокубках
Шахтар впевнено розбив Бешикташ у кваліфікації Ліги Європи – бразильці забили чотири голи на виїзді.
Олександрія зазнала прикрої поразки від Партизана – сербські тінейджери покарали марнотратників з України.
Полісся провалило дебют Ротаня, зазнавши поразки від Санта-Коломи – повернення Назаренка, офсайдне "прокляття" легіонера.
Полісся та Олександрія організували ганебний ювілей для України в таблиці коефіцієнтів.
Україна
Динамо відмовилося від двох футболістів – Шовковський не бачить в них перспектив.
Карпати офіційно підписали бразильського вінгера з європейського чемпіонату.
Шахтар відправив в оренду свого голкіпера – футболіст гратиме в клубі УПЛ.
Світ
ПСЖ зробить третю пропозицію щодо Забарного – авторитетне джерело впевнене у трансфері й розкрило термін угоди.
Трубін може покинути Бенфіку – Ман Сіті розглядає трансфер українця за шалені гроші.
Тер Штеген ухвалив рішення про своє майбутнє – він написав відкритий лист уболівальникам Барселони.