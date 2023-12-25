Головні новини 24 грудня: новий співвласник Ман Юнайтед, Жирона вже рахує гроші, за які продасть Довбика і Циганкова
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за неділю, 24 грудня.
Україна
Мілевський анонсував своє повернення в публічну площину та вже заграє з аудиторією.
Реал готовий викупити "легіонера-примару" Шахтаря – "гірники" зароблять більше, ніж очікувалось.
Генінсон залишив посаду віце-президента Чорноморця
Боснія і Герцеговина – Україна: Ребров і Ко дізнались місце проведення матчу за вихід на Євро-2024
Світ
Найбагатший бізнесмен Англії офіційно придбав частку Манчестер Юнайтед.
Челсі програв Вулверхемптону – Мудрик не вразив, Стерлінг і Ко влаштували парад марнотратства, Нкунку вперше забив у АПЛ.
Українці за кордоном
Мілан, Рома і Лаціо стежать за українським форвардом, який вже виграв трофей в Італії.
Довбик може опинитися в Англії – українську зірку Жирони хочуть одразу три клуби АПЛ.
Жирона озвучила божевільну суму, за яку продасть Циганкова – Динамо отримає свої мільйони.
Кандидат у збірну України може змінити Європу на ОАЕ – легіонер стане одноклубником екс-зірки УПЛ.