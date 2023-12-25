Україна

Мілевський анонсував своє повернення в публічну площину та вже заграє з аудиторією.

Реал готовий викупити "легіонера-примару" Шахтаря – "гірники" зароблять більше, ніж очікувалось.

Генінсон залишив посаду віце-президента Чорноморця

Боснія і Герцеговина – Україна: Ребров і Ко дізнались місце проведення матчу за вихід на Євро-2024

Світ

Найбагатший бізнесмен Англії офіційно придбав частку Манчестер Юнайтед.

Челсі програв Вулверхемптону – Мудрик не вразив, Стерлінг і Ко влаштували парад марнотратства, Нкунку вперше забив у АПЛ.

Українці за кордоном

Мілан, Рома і Лаціо стежать за українським форвардом, який вже виграв трофей в Італії.

Довбик може опинитися в Англії – українську зірку Жирони хочуть одразу три клуби АПЛ.

Жирона озвучила божевільну суму, за яку продасть Циганкова – Динамо отримає свої мільйони.

Кандидат у збірну України може змінити Європу на ОАЕ – легіонер стане одноклубником екс-зірки УПЛ.