Україна

Арсенал переконаний, що Шахтар погодиться на пропозицію в 60-65 млн за Мудрика – "гірники" хочуть більше.

СК Дніпро-1 остаточно відпустив свого гравця – він вже знайшов новий клуб.

Херсонська облрада позбавила депутатів-колаборантів права участі у засіданнях – серед них був власник Таврії-Сімферополь.

Барселона переманила одного з найцікавіших талантів України – він уже забиває суперголи і вражає іспанські ЗМІ.

Світ

Джанні Інфантіно пропхав на фінал ЧС-2022 скандального зіркового кухаря – ФІФА розслідує інцидент.

Збірна Бразилії може наважитися на історичну зраду після 20 років без золота чемпіонатів світу. Попередній наставник команди Тіте став жертвою зухвалого пограбування на пляжі – злодій встиг пригадати фахівцю провал на ЧС-2022.

Тотальний бан на 6 місяців: ФІФА може жорстко покарати лідерів збірної Уругваю за дикість на ЧС-2022.

Трансфери

Тете, права на якого все ще належать Шахтарю, запропонували Арсеналу та ще 3 клубам АПЛ.

Аталанта шокувала Марсель ціною за Маліновського – трансфер українця за крок від зриву.

Барселона зменшила список недоторканних. Каталонці готові розпродати ледь не увесь склад – точно не підуть лише 6 гравців.

Челсі може безкоштовно відпустити чемпіонів світу та Європи – 65 млн євро на вітер.