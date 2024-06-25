Євро-2024

Італія на останніх секундах врятувалася від поразки Хорватії та вийшла в плей-офф Євро-2024. Там "Скуадра Адзурра" зіграє проти Швейцарії – це перша пара 1/8 фіналу. Іспанія дублем обіграла Албанію під контролем українця та ідеально завершила груповий етап.

Сьогодні на чемпіонаті Європи відбудеться аж чотири матчі. Нас чекають розв'язки в групах C і D. Англія проти Словенії, Даня проти Сербії, Нідерланди проти Австрії, Франція проти Польщі. Анонси незабаром з'являться на сайті.

Трансфери наших

Клуб МЛС офіційно оголосив про трансфер гравця збірної України Олександра Сватка. Ілля Забарний опинився в списку цілей ПСЖ. Віктор Циганков попередньо визначився з місцем продовження кар'єри – сторони проведуть переговори одразу після Євро-2024.

Динамо не зможе підписати легіонера з Європи. Кияни остаточно продали екзотичного легіонера. Ярослав Ракицький покине Шахтар – захисника не взяли на збори. Полісся офіційно підписало лідера СК Дніпро-1. Зоря оголосила першого літнього новачка.

Збірна України

Бельгія має три втрати перед матчем проти України. Відомий арбітр на доленосний матч Євро – зірковий англієць, з яким у нас ідеальна статистика. Як Україні вийти в плей-офф Євро-2024? Можливе диво навіть з поразкою – унікальні розклади та залежність від Румунії.