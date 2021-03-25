Головні новини 24 березня: Україна в Парижі зупинила Францію, Кобін покинув Минай
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за середу, 24 березня.
Збірна України
Україна стартувала у відборі на світову першість з нічиєї у Парижі. Щоправда, голи забивали лише французи.
Олександр Зінченко вийшов на цей матч з капітанською пов'язкою та став рекордсменом національної команди.
Андрій Шевченко оцінив цей результат і дав оцінку арбітрам, які припустилися результативної помилки.
ЧС-2022
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