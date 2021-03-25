Збірна України

Україна стартувала у відборі на світову першість з нічиєї у Парижі. Щоправда, голи забивали лише французи.

Олександр Зінченко вийшов на цей матч з капітанською пов'язкою та став рекордсменом національної команди.

Андрій Шевченко оцінив цей результат і дав оцінку арбітрам, які припустилися результативної помилки.

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