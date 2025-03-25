Головні новини 24 березня: революція в Чорноморці, бунт у збірній України, несподіваний претендент на Луніна
"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за 24 березня 2025 року.
Збірна України
Україна розібрала Чорногорію, але не втримала "золото" Турніру чотирьох U-16 – поразка від Польщі стала фатальною.
Форвард Байєра проігнорував виклик у збірну України – Вацко пролив світло на несподіваний демарш легіонера.
Збірна України дізналася свій кошик для жеребкування наступної Ліги націй – відомі потенційні суперники "синьо-жовтих".
УПЛ
Бабич офіційно звільнений з посади головного тренера Чорноморця – йому знайшли нову роль у структурі клубу.
Кучер офіційно став новим головним тренером Чорноморця.
Ракицький може повернутися до футболу – новий тренер клубу УПЛ хоче бачити екс-зірку Шахтаря у складі.
Маріуполь отримав нових власників – призначений гендиректор розповів подальший план існування клубу, який був на межі.
Кубок України: стали відомі дати та час початку матчів 1/4 фіналу.
Відбір на ЧС-2026
Луческу здобув першу перемогу у відборі на ЧС-2026, Польща вийшла в лідери, Албанія розчавила Андорру.
Зірка Шахтаря оформив дубль за збірну – йому асистував одноклубник Забарного.
Англія розгромила Латвію в другому поспіль матчі під керівництвом Тухеля.
Литва відігралася проти Фінляндії з 0:2 – тренер гостей назвав пенальті у ворота суперника "дивним".
Українці за кордоном
Лунін став топ-ціллю 24-разового переможця Суперліги – українця будуть заманювати Лігою чемпіонів.
Український легіонер може перебратися до 5-разового володаря Кубка Англії – він вже тренується з командою.
Зірка Динамо може перебратися до 7-разового чемпіона Туреччини – там вже грають троє українців.