"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за 24 березня 2025 року.

Збірна України

Україна розібрала Чорногорію, але не втримала "золото" Турніру чотирьох U-16 – поразка від Польщі стала фатальною.

Форвард Байєра проігнорував виклик у збірну України – Вацко пролив світло на несподіваний демарш легіонера.

Збірна України дізналася свій кошик для жеребкування наступної Ліги націй – відомі потенційні суперники "синьо-жовтих".

УПЛ

Бабич офіційно звільнений з посади головного тренера Чорноморця – йому знайшли нову роль у структурі клубу.

Кучер офіційно став новим головним тренером Чорноморця.

Ракицький може повернутися до футболу – новий тренер клубу УПЛ хоче бачити екс-зірку Шахтаря у складі.

Маріуполь отримав нових власників – призначений гендиректор розповів подальший план існування клубу, який був на межі.

Кубок України: стали відомі дати та час початку матчів 1/4 фіналу.

Відбір на ЧС-2026

Луческу здобув першу перемогу у відборі на ЧС-2026, Польща вийшла в лідери, Албанія розчавила Андорру.

Зірка Шахтаря оформив дубль за збірну – йому асистував одноклубник Забарного.

Англія розгромила Латвію в другому поспіль матчі під керівництвом Тухеля.

Литва відігралася проти Фінляндії з 0:2 – тренер гостей назвав пенальті у ворота суперника "дивним".

Українці за кордоном

Лунін став топ-ціллю 24-разового переможця Суперліги – українця будуть заманювати Лігою чемпіонів.

Український легіонер може перебратися до 5-разового володаря Кубка Англії – він вже тренується з командою.

Зірка Динамо може перебратися до 7-разового чемпіона Туреччини – там вже грають троє українців.