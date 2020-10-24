Україна

Київське Динамо підписало новий контракт із польским легіонером Томашем Кендзьорою.

СК Дніпро-1 зганьбився, опублікувавши відео із російською символікою. Клуб швидко перезалив ролик, але було вже пізно.

Шахтар повернув одразу 5 ключових гравців перед матчем з Ворсклою, а також делегував трьох футболістів у збірну Бразилії.

Артем Мілевський готується покинути Динамо Брест і вже отримав пропозицію перебратися на Кіпр, де є два гравці і тренер з України.

Світ

Зідан зіткнувся із опозицією в Реалі – п'ятірка зірок хоче відставки тренера. Однак поки француз готується до Ель Класіко, в заявку на яке вперше потрапив Андрій Лунін.

Ашраф Хакімі здав негативний тест на COVID-19 через два дні після позитивного – захисник Інтера має шанс зіграти проти Шахтаря в ЛЧ.

А от у дортмундській Борусії втрати – Емре Джан підхопив коронавірус перед самісіньким дербі проти Шальке.

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