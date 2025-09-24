Головні новини 23 вересня: Судаков знову забив, українця з Італії переманює інша збірна, Зінченко в заявці на ЛЄ
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за вівторок, 23 вересня.
Україна
Шевченко ухвалив рішення щодо Реброва – наставника переманює Панатінаїкос, а В УАФ визначились, хто може замінити Реброва на чолі збірної України – Бурбас назвав несподіваного кандидата
Лужний лаконічно висловився щодо посади тренера збірної України – вистачило чотирьох слів
Супряга уник серйозної травми – джерело розкрило терміни відновлення форварда та остаточний діагноз
Українці за кордоном
Забарний отримав оцінку за гру проти Марселя – французькі ЗМІ пояснили, чому Ілля найкращий у ПСЖ
Зінченко потрапив до заявки Ноттінгем Форест на Лігу Європи – посприяло нове правило
Ванат міг забивати Атлетіку й не влучив у порожні – Жирона привезла з Більбао нічию, Валенсія оступилась з Еспаньйолом
Українця з Італії несподівано хоче переманити європейська збірна – він грав разом із нашою сенсацією Барселони
Судаков забив, але Бенфіка не перемогла в дебютному матчі Моурінью на Да Луж – Трубін пропустив на останніх хвилинах
Світ
Дубль Мбаппе, шедевр Вінісіуса і дебютний гол Мастантуоно знищили Леванте, екс-вінгер Шахтаря знову асистував у Ла Лізі
Кубок Італії: Мілан розбив Лечче після раннього вилучення, Дзаньйоло забив дебютний гол за Удінезе
Вилучення Екітіке, виліт Миколенка, камбек Челсі та перший гостьовий покер: Кубок англійської ліги