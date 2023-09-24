Україна

Динамо дотиснуло ЛНЗ в матчі УПЛ – 5 голів за тайм, бомба плюс асист Бражка, сміливі ходи Луческу і лідер Ярмоленко.

Шахтар не втримав перемогу над Рухом – VAR вигнав Ракицького і скасував два голи львів'ян, рятівний шедевр Слюбика.

Андрій Ярмоленко увійшов у топ-5 найкращих бомбардирів УПЛ – легенда Динамо наздогнав зрадника "біло-синіх".

Полісся здійснило камбек з Минаєм, піднявшись у топ-3 УПЛ – Калітвінцев замінами змінив все, Шаран досі без перемог.

Світ

Барселона в божевільному матчі вирвала перемогу у Сельти – Лєвандовскі оформив дубль, Канселу забив на останніх хвилинах.

Мілан завдяки Леау здолав Верону і наздогнав лідера Серії А – експерименти Піолі замаскували критичні втрати після ЛЧ. Ювентус несподівано зганьбився з Сассуоло.

Баварія з хет-триком Кейна витерла ноги об Ордеця і Ко, англієць встановив новий рекорд в Бундеслізі, перевершивши досягнення Холанда.

Українці за кордоном

Евертон переміг вперше у сезоні АПЛ, здолавши Брентфорд – Миколенко допоміг відкрити рахунок, привіз гол і міг забивати.

Жирона обійшла Реал в божевіллі з 8-ма голами – Довбик оформив гол+пас, а Циганков привіз.

Вихованець Динамо підписав контракт із німецьким клубом – українець вже вражає результативністю.