Головні новини 23 вересня: феєрія Довбика, скандал у матчі Шахтаря, видовищні перемоги Динамо і Барселони
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за суботу, 23 вересня.
Україна
Динамо дотиснуло ЛНЗ в матчі УПЛ – 5 голів за тайм, бомба плюс асист Бражка, сміливі ходи Луческу і лідер Ярмоленко.
Шахтар не втримав перемогу над Рухом – VAR вигнав Ракицького і скасував два голи львів'ян, рятівний шедевр Слюбика.
Андрій Ярмоленко увійшов у топ-5 найкращих бомбардирів УПЛ – легенда Динамо наздогнав зрадника "біло-синіх".
Полісся здійснило камбек з Минаєм, піднявшись у топ-3 УПЛ – Калітвінцев замінами змінив все, Шаран досі без перемог.
Світ
Барселона в божевільному матчі вирвала перемогу у Сельти – Лєвандовскі оформив дубль, Канселу забив на останніх хвилинах.
Мілан завдяки Леау здолав Верону і наздогнав лідера Серії А – експерименти Піолі замаскували критичні втрати після ЛЧ. Ювентус несподівано зганьбився з Сассуоло.
Баварія з хет-триком Кейна витерла ноги об Ордеця і Ко, англієць встановив новий рекорд в Бундеслізі, перевершивши досягнення Холанда.
Українці за кордоном
Евертон переміг вперше у сезоні АПЛ, здолавши Брентфорд – Миколенко допоміг відкрити рахунок, привіз гол і міг забивати.
Жирона обійшла Реал в божевіллі з 8-ма голами – Довбик оформив гол+пас, а Циганков привіз.
Вихованець Динамо підписав контракт із німецьким клубом – українець вже вражає результативністю.