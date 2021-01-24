"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 23 січня.

Україна

Шахтар провів спаринг із Лудогорцем, де підопічні Каштру розписали бойову нічию. Вашій увазі відеоогляд поєдинку.

Легіонер Динамо Карлос Де Пена потрапив на радари кількох португальських клубів.

Динамо втратило кількох гравців через травми – відомий характер пошкоджень.

Європа

Манчестер Сіті здійснив вражаючий камбек у Кубку Англії, натомість Арсенал вилетів з турніру.

Мілан зазнав поразки від Аталанти Руслана Маліновського, але Інтер втратив шанс наблизитись до лідера – несподівані результати Серії А.

Реал здобув розгромну перемогу у Ла Лізі та закріпився на другій сходинці.

Українці за кордоном

Андрій Ярмоленко голом допоміг Вест Хему пробитись у наступний раунд Кубка Англії, українець провів переконливий матч.

Руслан Маліновський ризикує не зіграти на Євро-2020, українець постав перед ключовим вибором.

Євген Макаренко віздначився шедевральним голом у чемпіонаті Бельгії.