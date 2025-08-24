Головні новини 23 серпня: Арсенал завершив трансфер та втратив двох лідерів, вердикт Довбику, дубль українця в Італії
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за суботу, 23 серпня.
Україна
Шахтар отримав ще одну відмову за бразильського діаманта – Флуміненсе знову відхилив пропозицію
Ротань націлився на гравця збірної України – Полісся планує трансфер з Шахтаря
Циганик жорстко пройшовся по Динамо після поразки від Маккабі: "Ніхто не робить жодних висновків"
Судаков у фокусі Бенфіки – Шахтар виставив жорсткі умови
Кудрівка вибула від Лівого Берега, не реалізувавши жодного пенальті в серії, екс-тренер збірної йде далі: Кубок України
Чорноморець вибив Зорю з Кубка України, Епіцентр зганьбився з аматорами, розгроми від Вереса та Буковини
Світ
Жирона виганяє провального спадкоємця Довбика – він не зміг повторити навіть 10% показників українця
Барселона вирвала перемогу над Леванте, оформивши феєричний камбек з 0:2 за тайм
Мілан зазнав сенсаційної поразки від новачка Серії А – рекорд Модріча та шедевр через себе у ворота "россонері"
Арсенал розгромив Лідс – Дьокереш забив дебютні голи, Едегор і Сака травмувались, 15-річний дебютант заробив пенальті
Манчестер Сіті програв Тоттенхему в першій домашці сезону – "шпори" знову встановили рекорди на Етіхаді
Роналду програв у фіналі Суперкубка – Кріштіану забив з пенальті, але знову залишився без трофея
Трансфери
Арсенал офіційно завершив трансфер гравця збірної Англії – рекордний продаж клубу АПЛ
ПСЖ зворушливо попрощався з Доннаруммою – показовий момент Забарного і Сафонова (ВІДЕО)
Баварія продала свого рекордсмена – Мюнхен так і не повірив у нього
Українці за кордоном
Екс-гравець збірної України оформив дубль у чемпіонаті Італії – це лише другий поєдинок за основу
Рома обіграла Болонью в першому матчі при Гасперіні – класна гра конкурента Довбика, українцю дістались крихти
Таловєров дебютував за Сток Сіті у матчі з вилученням – українець вийшов у старті та отримав картку
Зінченко очолив рейтинг Артети – українець в Арсеналі отримав особливе визнання (ВІДЕО)
Ярмолюк потужною грою допоміг перемогти Астон Віллу, Борнмут здолав Вулвз, Бернлі тріумфував у битві новачків АПЛ
Циганков і Крапивцов отримали офіційний вердикт на матч проти учасника ЛЧ