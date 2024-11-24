"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за суботу, 23 листопада 2024 року.

УПЛ

В рамках рідного чемпіонату відбулись 3 матчі. Ворскла на своєму полі здолала ЛНЗ.

Впевнені перемоги здобули і гранди. Динамо переграло Чорноморець – експерименти Шовковського перед ЛЄ, феєрія Буяльського, дебют сина легенди. Шахтар забив шість голів Інгульцю – Бондаренко та Сікан створили красу, Паламарчук відбив 4-й пенальті поспіль.

Топ-чемпіонати

У Англії Челсі без Мудрика переміг Лестер – "пенсіонери" впритул наблизились до другої позиції. Забарний програв Брайтону, Миколенко не зміг перемогти Ярмолюка, Зінченко продовжив гонитву за Мудриком у зоні ЛЧ. Головна сенсація європейського вікенду – Манчестер Сіті отримав 0:4 від Тоттенхема на Етіхаді, Гвардіола пережив історичну ганьбу.

Іспанська Ла Ліга: Валенсія створила сенсацію у першому матчі після жахливої трагедії – екс-конкурент Яремчука оформив дубль та автогол. Атлетіко здобув вольову перемогу над Алавесом. Жирона перед ЛЧ знищила Еспаньйол – Циганков повернувся на поле, Хіль і Міовскі влаштували розгром за 21 хвилину. Барселона епічно втратила перемогу в матчі зі Сельтою.

Серія А: Інтер за тайм розгромив Верону – історичні 5:0, сенсаційний дублер капітана забив гол і віддав два асисти. Мілан на своєму полі розписав нудну нічию з Ювентусом – туринці залишаються єдиними, хто йде без поразок. Новим лідером стала Аталанта, яка розібралася з Пармою.

Бундесліга: Байєр з хет-триком Шика оформив камбек з 0:2, Борусія Д розгромила Фрайбург, РБ Лейпциг відпустив Баварію у відрив.