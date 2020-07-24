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ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Головні новини 23 липня: Луческу очолив Динамо, віце-президента УАФ довічно дискваліфікували

07:00 - Читать на русском
Головні новини 23 липня: Луческу очолив Динамо, віце-президента УАФ довічно дискваліфікували
Мірча Луческу / фото із соцмереж

"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за четвер, 23 липня.

Луческу очолив Динамо

Подією, яка заполонила увесь інфопростір, стало призначення Мірчі Луческу на посаду головного тренера Динамо. Екс-наставник Шахтаря розповів про свої амбіції в Києві, а фани "біло-синіх" анонсували протести.

Президент столичного клубу навіть зустрівся з ультрас та брутально пояснив мотиви свого рішення. Окрім того, Ігор Суркіс озвучив очікування від роботи румунського фахівця. Тим часом, ЗМІ оприлюднили зарплату Луческу в Динамо.

Україна і світ

Шахтар хоче грати на НСК Олімпійський всі матчі ЛЧ та УПЛ і вже майже домовився з Динамо. УАФ довічно відсторонила від футболу за побиття арбітра свого віце-президента та власника Агробізнеса Олега Собуцького.

Туринський Ювентус міг достроково оформити чемпіонство, а натомість зганьбився у гостях в Удінезе. Де Лігт забив класний гол і припустився епічної помилки у вирішальний момент.

Унаї Емері офіційно очолив іспанський Вільяреал.

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