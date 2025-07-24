Україна

Непотрібний Динамо український захисник може перебратися до учасника Ліги чемпіонів

Перша ліга отримала нового учасника – клуб з легендарним іменем офіційно замінив Минай

НАБУ завершило розслідування щодо Коломойського – справа про незаконне заволодіння 9,2 млрд грн

Полісся офіційно підписало екс-гравця Динамо, вигравши конкуренцію в учасника єврокубків

Динамо націлилось на гравця сенсаційного чемпіона – конкуренція з клубами Бундесліги, Серії А та АПЛ

Помер батько вінгера Динамо – жахливу новину повідомив агент футболіста

Єврокубки

Ліга чемпіонів: екс-гравець Шахтаря приніс Карабаху перемогу, кривдник Динамо розбив Бранн у першому матчі

Ліга конференцій: кат Полісся з хет-триком за 10 хвилин оформив камбек, порятунок Хайдука від представника Азербайджану

Визначилися фіналістки Євро-2025 серед жінок – у другому півфіналі все вирішила помилка представниці Манчестер Сіті

Бешикташ – Шахтар: прес-конференція Турана – про швидке повернення на батьківщину та порівняння з Ман Сіті та ПСЖ

Трансфери

Трубін офіційно став одноклубником "позашлюбного сина Шакіри" – найдорожче підписання в історії

Рома придбала конкурента для Довбика – форвард з АПЛ забрав ігровий номер в українця, вибір Артема підтвердили

Барселона офіційно оголосила про перехід Рашфорда

Ліверпуль офіційно підписав Екітіке – він не був першим вибором

Реал знайшов варіант для 90-мільйонної зірки – президент клубу АПЛ намагається знизити ціну

Інтер Маямі узгодив гучний перехід з Європи – "охоронець Мессі" покине Ла Лігу заради МЛС

Українці за кордоном

Зінченко зіграв матч Арсенал – Мілан в основі: конкурент українця оформив асист за 6 хвилин, дебют зіркових новачків

Жирона стала володарем Кубка Каталонії – Циганков відіграв тайм, конкурент українця став героєм

Кухаревич забив перший гол за Слован – знадобилось лише 7 хвилин у матчі ЛЧ (ВІДЕО)