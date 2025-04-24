Головні новини 23 квітня: Луческу поставив росіян на місце, Лунін почув негативну репліку від Анчелотті, Кривбас у вогні
"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за середу, 23 квітня 2025 року.
Україна
Динамо прорвалось до фіналу Кубка, розгромивши Буковину у вольовому стилі – дубль Волошина виправив черговий фейл Бражка.
Шахтар побореться з Динамо за Кубок України – "гірники" в екстратаймі дотисли Полісся завдяки голу коштовного новачка.
Визначено долю Суперкубка України цього року – відома базова дата старту наступного сезону УПЛ.
Горіла тренувальна база Кривбаса – у Кривому Розі на той момент тривала повітряна тривога.
Лунін особисто почув вердикт Анчелотті на фінал Кубка Іспанії – вистачило 10 слів.
Луческу запросили на матч легенд до Росії – екс-тренер Динамо та Шахтаря дав чітку відповідь організаторам.
Світ
Арсенал не зміг втримати перемогу над Крістал Пелас – черговий ляп Саліба може коронувати Ліверпуль.
Реал переміг Хетафе напіврезервом – Гюлер присвятив гол Анчелотті, Алавес покинув зону вильоту.
Мілан ефектно розгромив Інтер і став першим фіналістом Кубка Італії – дубль Йовіча і поперечина від Дімарко.
Ювентус сенсаційно програв Пармі, Маліновський став свідком поразки своїх із трагікомічним вилученням.
Атлетік втримав перемогу над Лас-Пальмас, Сельта розгромила Вільяреал – кривдник Барселони оформив гол+пас.
Вінісіус ризикує повторити долю Мудрика – зірці Реала загрожує дискваліфікація через одну причину.
Екс-хавбек Шахтаря після хет-трика оформив диво-камбек з 0:3 в Копа Лібертадорес – найрезультативніший гравець турніру.