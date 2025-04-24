"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за середу, 23 квітня 2025 року.

Мірча Луческу не втрачає пильність / Фото Футбол 24

Україна

Динамо прорвалось до фіналу Кубка, розгромивши Буковину у вольовому стилі – дубль Волошина виправив черговий фейл Бражка.

Шахтар побореться з Динамо за Кубок України – "гірники" в екстратаймі дотисли Полісся завдяки голу коштовного новачка.

Визначено долю Суперкубка України цього року – відома базова дата старту наступного сезону УПЛ.

Горіла тренувальна база Кривбаса – у Кривому Розі на той момент тривала повітряна тривога.

Лунін особисто почув вердикт Анчелотті на фінал Кубка Іспанії – вистачило 10 слів.

Луческу запросили на матч легенд до Росії – екс-тренер Динамо та Шахтаря дав чітку відповідь організаторам.

Світ

Арсенал не зміг втримати перемогу над Крістал Пелас – черговий ляп Саліба може коронувати Ліверпуль.

Реал переміг Хетафе напіврезервом – Гюлер присвятив гол Анчелотті, Алавес покинув зону вильоту.

Мілан ефектно розгромив Інтер і став першим фіналістом Кубка Італії – дубль Йовіча і поперечина від Дімарко.

Ювентус сенсаційно програв Пармі, Маліновський став свідком поразки своїх із трагікомічним вилученням.

Атлетік втримав перемогу над Лас-Пальмас, Сельта розгромила Вільяреал – кривдник Барселони оформив гол+пас.

Вінісіус ризикує повторити долю Мудрика – зірці Реала загрожує дискваліфікація через одну причину.

Екс-хавбек Шахтаря після хет-трика оформив диво-камбек з 0:3 в Копа Лібертадорес – найрезультативніший гравець турніру.