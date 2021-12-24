Футбол 24 представляє дайджест головних новин за четвер, 23 грудня 2021 року.

Україна

Рейтинг ФІФА: Україна завершила 2021 рік у топ-25 команд світу.

Шахтар не збирається продовжувати контракт Коноплянки – для пошуку нового клубу хавбеку доведеться жертвувати зарплатою.

УПЛ веде перемовини з DAZN та іншими компаніями про єдиний телепул.

Європа

Кубок англійської ліги: результати жеребкування 1/2 фіналу – турнір вперше за 5 років матиме нового переможця.

АПЛ вкотре перенесла матчі – Boxing Day буде неповноцінним.

Гвардіола підтвердив прийдешній трансфер гравця Ман Сіті у Барселону. Каталонці ж мріють продовжити масову закупівлю "містянами".

Українці за кордоном

Маліновський потрапив у команду тижня Серії А, а Качараба став найкращим гравцем чемпіонату Чехії.

Ярмоленко вже під час зимового трансферного вікна може покинути Вест Хем і перебратись в Туреччину.

Швед втратив свідомість у моторошному зіткненні в матчі Кубка Бельгії, зігравши 5 хвилин. Вже відомі наслідки травми.