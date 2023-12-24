"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за суботу, 23 грудня.

Україна

Шахтар вибиває з Ювентуса 35 млн за Судакова – туринці просять про одну умову.

"Це мєрзость": журналіст Кіпіані – про поблажки для футбольних клубів, щоб уникнути мобілізації.

Денис Кожанов оголосив про завершення кар'єри гравця.

Президент Зорі повісив божевільний цінник на головну зірку луганців – він обійшовся клубу в 10 разів дешевше.

Світ

Салах забив з-під Зінченка, але Арсенал розписав нічию з Ліверпулем – "каноніри" втримали перше місце в АПЛ.

Рома в бойовому матчі обіграла Наполі – чемпіони Італії догравали увісьмох, підстава головної зірки.

Вест Хем розбив МЮ і наблизився до зони ЛЧ – антирекорд сезону, Бовен ганьбить манчестерських зірок, шоу Пакета і Кудуса.

Бензема програв Йовічевічу – Аль-Раед прибив Аль-Іттіхад і вибрався із зони вильоту.

Українці за кордоном

Сидорчук і Ко створили сенсацію – Вестерло шокував екс-суперника Шахтаря в ЛЧ, в українця висока оцінка.

Маліновський вразив керівництво Дженоа – спортдир клубу пояснив, за що цінує українця.

Евертон програв Тоттенхему, перервавши ідеальну серію – Миколенко потужно повернувся, але помилився під час гола.