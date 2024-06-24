Головні новини 23 червня: страшна травма на Євро-2024, Трубіна відправляють в Манчестер Сіті
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 23 червня.
Євро-2024
На чемпіонаті Європи розпочався третій тур групового етапу. Німеччина вирвала нічию зі Швейцарією та виграла свою групу, а в матчі скасували два голи та не призначили два пенальті. Угорщина вибила Шотландію з Євро-2024, здобувши перемогу в матчі з моторошною травмою та голом на останніх секундах.
Україна
Полісся втратило зіркового новачка – він зазнав серйозного пошкодження на першому тренуванні. Динамо не змогло переконати забивного захисника з Європи. Шахтар заробить мільйони євро за "легіонера-привида".
В СК Дніпро-1 відреагували на чутки про припинення існування. Відомо, хто може замінити команду Максимова в УПЛ. Динамо офіційно вийшло з відпустки.
Наші за кордоном
Анатолія Трубіна сватають у Манчестер Сіті – Гвардіола вже робив схожу ставку, а Бенфіка радіє "щиту" на 100 млн. Реал визначився із сумою, за яку готовий попрощатись з Андрієм Луніним.
Жирона вперше публічно назвала ціну Артема Довбика. Єгор Ярмолюк спричинив бум на українців в АПЛ – Брентфорд стежить одразу за трьома гравцями Руха.