Євро-2024

На чемпіонаті Європи розпочався третій тур групового етапу. Німеччина вирвала нічию зі Швейцарією та виграла свою групу, а в матчі скасували два голи та не призначили два пенальті. Угорщина вибила Шотландію з Євро-2024, здобувши перемогу в матчі з моторошною травмою та голом на останніх секундах.

Україна

Полісся втратило зіркового новачка – він зазнав серйозного пошкодження на першому тренуванні. Динамо не змогло переконати забивного захисника з Європи. Шахтар заробить мільйони євро за "легіонера-привида".

В СК Дніпро-1 відреагували на чутки про припинення існування. Відомо, хто може замінити команду Максимова в УПЛ. Динамо офіційно вийшло з відпустки.

Наші за кордоном

Анатолія Трубіна сватають у Манчестер Сіті – Гвардіола вже робив схожу ставку, а Бенфіка радіє "щиту" на 100 млн. Реал визначився із сумою, за яку готовий попрощатись з Андрієм Луніним.

Жирона вперше публічно назвала ціну Артема Довбика. Єгор Ярмолюк спричинив бум на українців в АПЛ – Брентфорд стежить одразу за трьома гравцями Руха.