"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за 23 березня 2025 року.

Збірна України

Україна зазнала розгрому від Бельгії, не зумівши кваліфікуватись у еліту Ліги націй.

"Усі вважають, що це трагедія": Ребров назвав причину поразки України від Бельгії.

Бельгія – Україна: вболівальники визначили "Лева матчу" – він набрав понад половину голосів.

Україна дізналась останнього суперника у кваліфікації до ЧС-2026 – відомий календар матчів.

Ліга націй

Визначилися півфіналісти Ліги націй – Ямал, Мбаппе і Роналду дізналися суперників.

Туреччина вибила Угорщину з еліти Ліги націй, Греція опустила Шотландію в дивізіон В, гучне фіаско Ісландії.

Німеччина не пустила Італію у півфінал Ліги націй, Іспанія в серії пенальті вибила Нідерланди, Португалія дотисла Данію.

Франція перемогла Хорватію та вийшла у півфінал Ліги націй – визначився останній суперник України у відборі до ЧС-2026.

Ірландія здобула повторну перемогу над Болгарією і не дозволила їй підвищитися в класі.

Грузія оформила 9:1 у протистоянні з екс-командою Петракова – у Цітаішвілі вкрали асист, Мікаутадзе оформив 2+1.

Сербія зберегла прописку в дивізіоні А Ліги націй, впевнено перегравши Австрію.

Українці за кордоном

Чеберко став одним з найкращих, але не зумів обігнати Мессі, сумна доля іншого українця: МЛС.

Лунін разом з партнером по Реалу може перейти в кризовий гранд АПЛ.

Мудрик може замінити опальну зірку МЮ – цінник українця вражає.

Миколенко у планах Евертона: англійські експерти одностайні щодо долі українця на дербі з Ліверпулем.

Світ

Ювентус офіційно звільнив Мотту і назвав ім'я нового тренера.

Суперник Челсі подає до суду на ФІФА – він не згоден із дискваліфікацією.

Грізманну підшукали зіркову заміну – Атлетіко готовий викласти величезну суму за чемпіона Європи.