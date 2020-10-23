Ліга Європи

Зоря стартувала в Лізі Європи розгромною поразкою від Лестера. Все вирішили дитячі помилки біля власних воріт і розгубленість біля чужих. Віктор Скрипник не згоден з таким підсумком поєдинку, а Брендан Роджерс похвалив свою команду за перемогу над Зорею.

В інших матчах першого туру Ліги Європи також було багато цікавого. Арсенал врятувався, Байєр зганьбив Ніццу, а Фонсека здійснив камбек. Бенфіка перестріляла Лех, АЗ шокував Наполі, а хлопці Джеррарда забили з центра поля. Тоттенхем і Хоффенхайм перемогли, Яремчук зазнав фіаско, Брага переграла АЕК з двома українцями, а Селтік поступився Мілану.

Реакція на подвиг Шахтаря

"Гірники" напередодні сенсаційно переграли Реал. Помаранчева революція у Мадриді: молодь рятує штаб Каштру, судоку для Реала і горе-експерти каналу Футбол – тактичний розбір матчу. "Шахтар зняв корону з мільярдної команди Зідана": найкращий ЛЧ-тайм в історії "гірників" – у захваті всі і навіть Сенцов.

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Тете разом з одноклубниками Маліновського потрапив до команди тижня Ліги чемпіонів. InStat назвав найкращого гравця мадридського протистояння. Наступний поєдинок Шахтаря в Лізі чемпіонів відбудеться з глядачами – але є нюанс.

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