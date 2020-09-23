Ліга чемпіонів

Динамо сьогодні зустрінеться з Гентом у рамках плей-офф Ліги чемпіонів. Анонс зустрічі незабаром з'явиться на сайті. Мірча Луческу поділився очікуваннями від поєдинку, а наставник бельгійців зухвало оцінив шанси команд.

Гент оголосив заявку на матч із Динамо – є серйозна втрата, але українці в обоймі. Від колиски футболу Бельгії і перемоги над Пеле до ганьби з Реалом та міцних зв'язків з Україною – головне про суперника.

У вчорашніх матчах кваліфікації Краснодар дотиснув сенсаційний ПАОК, Зальцбург здійснив камбек у поєдинку з Маккабі Тель-Авів, а Славія розписала нічию з Мітьюлландом.

Україна та українці

Андрій Ярмоленко провів фантастичний матч в Англії та вивів Вест Хем у наступний раунд Кубка ліги. Українець вирізав два елегантні асисти, оформив дубль і став найкращим на полі. Ярмола безпосередньо перед матчем дізнався дуже неприємні новини – його наставник і два партнери отримали позитивні тести на COVID-19.

Ігор Йовічевіч офіційно очолив СК Дніпро-1 і озвучив своє першочергове завдання в клубі. Юрій Вернидуб натякнув на повернення до роботи – тренер має кілька пропозицій. Руслан Ротань оголосив склад молодіжної збірної України на жовтневі матчі відбору Євро-2021.

Олександр Філіппов став гравцем бельгійського клубу та зворушливо попрощався з Десною. Артем Кравець офіційно повернувся в Туреччину. Динамо має шанси оформити неоднозначний трансфер на проблемну позицію, яку озвучував Суркіс. Півзахисник "біло-синіх" продовжить кар'єру в Європі.

Трансфери

Ювентус офіційно оголосив про повернення Альваро Морати. Інтер провернув трансфер Артуро Відаля. РБ Лейпциг підписав наступника Вернера, заплативши солідну суму двом клубам. Френк Лемпард підтвердив близьке підписання нового голкіпера для Челсі.

Барселона зриває трансфер Луїса Суареса в Атлетіко – каталонський гранд порушив попередні домовленості і вимагає грошей. Реал та Ліверпуль боротимуться за Кіліана Мбаппе наступного літа – ПСЖ втратить серйозний козир для збереження чемпіона світу.