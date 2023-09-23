Головні новини 22 вересня: фіаско Ротаня, новий тренер збірної Німеччини, Хаві продовжив контракт, дилема Мудрика
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю 22 вересня.
Україна
Чорноморець на виїзді розгромив Олександрію – Ротань і Ко продовжують деградувати, безвиграшна серія сягнула 6 матчів.
Жіноча збірна України з поразки стартувала у дебютному розіграші Ліги націй – камбеку з Сербією завадила стійка.
Українські клуби розраховують отримати платежі солідарності, які мали надійти росіянам від УЄФА.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна опустилась на 18-ту сходинку – лише Зоря набрала бали на груповому етапі.
Світ
Ліонель Мессі назвав клуб мрії, в якому хоче пограти після Інтера Маямі.
Хаві офіційно продовжив контракт з Барселоною. Нагельсманн офіційно очолив збірну Німеччини.
ФІФА назвала список претендентів на премію Пушкаша – 11 найкращих голів 2023 року
Українці за кордоном
Маліновський отримав крихти часу – Дженоа програла головній сенсації сезону, годину граючи в меншості.
Русин близький до дебюту за Сандерленд – форвард збірної України завершив усі бюрократичні процеси в Англії.
Мудрик ризикує покинути Челсі до кінця сезону – вже є претенденти на українця.
Порту після перемоги над Шахтарем підписав контракт з українським нападником.