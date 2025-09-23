Золотий м'яч-2025

Дембеле – володар "Золотого м'яча-2025". З усіма подробицями і переможцями інших номінацій можна ознайомитися в онлайні церемонії.

Україна

Динамо вдруге поспіль втратило очки – Олександрія забила на 11-й секунді й врятувала нічию, Булеца оформив гол+пас.

Шахтар видряпав перемогу над Зорею та наздогнав Динамо – Ізакі Сілва забив дебютний гол, Мейрелліш віддав перший асист.

Карпати здобули першу перемогу в чемпіонаті, перегравши Оболонь на виїзді.

Динамо може повернутися в Лігу Європи через дискваліфікацію Маккабі – спортивний юрист розкрив деталі.

Збірна України U-20 прикро поступилась в більшості Австралії напередодні старту ЧС-2025 – вирішальний гол на 90+2.

Українці за кордоном

Марсель втримав перемогу над ПСЖ – Забарний провів сильний матч, рятував парижан, але міг і привезти.

Ребров отримав двох зіркових конкурентів на посаду тренера кризового гранда – не хоче бути зрадником.