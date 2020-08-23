Головні новини 22 серпня: Скрипник і Маркевич стартували з поразок, ПСЖ і Баварія завершили підготовку до фіналу ЛЧ

Україна

Чернігівська Десна впевнено здолала Зорю у стартовому турі УПЛ – відео голів та огляд поєдинку.

Натомість Олександрія розгромила Маріуполь у дебютному матчі Маркевича в Прем'єр-лізі – відео забитих м'ячів та огляд матчу 1-го туру.

Київське Динамо згорнуло всі переговори щодо Родрігеса – Луческу дав опальному форварду останній шанс. Президент УАФ Андрій Павелко вилікувався від коронавірусу.

ПСЖ – Баварія

Ганс-Дітер Флік оцінив шанси Боатенга зіграти у фіналі Ліги чемпіонів. Тим часом Йозуа Кімміх переконаний, що Мбаппе та Неймар не змусять мюнхенців відступити від свого стилю.

Крім того, Баварія відпрацьовує пенальті перед фіналом Ліги чемпіонів. Натомість Кіліан Мбаппе назвав фаворита вирішального матчу.

"Футбол 24" оцінив шанси команд на трофей у двох матеріалах: Чіткий план кращий за зухвалі супертрансфери, або Чому Баварія не дасть Неймару і Мбаппе виграти Лігу чемпіонів та Гнучка тактика, революційний футбол Неймара та трофейний голод як причина успіху – чому ПСЖ переможе Баварію у фіналі ЛЧ.

Українці за кордоном

Бельгійський Гент продовжив жахливу серію на старті чемпіонату – екс-форвард Динамо опустив на дно Яремчука, Безуса та Пластуна. "Щоб не матюкатися – це прокол Гвардіоли": Седан розкритикувала тренера Манчестер Сіті за виліт Зінченка і Ко з ЛЧ.

Італійський Лечче отримав нового тренера – кольори клубу захищає Євген Шахов. Тим часом чемпіон світу Бескоровайний продовжив контракт з ДАКом.