"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 22 серпня.

Україна

Кубок України: виліт Колоса у серії пенальті від команди Другої ліги, поразка Ворскли, Металіст й Інгулець ідуть далі.

Суркіс звільнив двох легенд Динамо – джерело розкрило деталі рішення.

Супряга офіційно перейшов до клубу-новачка УПЛ.

Верес офіційно підписав чемпіона Бразилії.

Збірна України змінила місце проведення домашнього матчу відбору на ЧС-2026.

Топ-чемпіонати

Челсі без головної зірки розбив Вест Хем і очолив таблицю АПЛ – такого приниження не було 102 роки.

Бетіс втримав дебютну перемогу в новому чемпіонаті – фіналіст Ліги конференцій не без проблем переграв Алавес.

ПСЖ у нудному матчі здолав аутсайдера – Забарний пропускав гру, претендент на "Золотий м'яч" не реалізував пенальті.

Баварія забила 6 голів Лейпцигу в матчі-відкритті Бундесліги – Кейн зробив хет-трик за 14 хвилин, Діас оформив 1+2.

Трамп оголосив дату жеребкування чемпіонату світу-2026 – Мундіаль стане історичним.

Трансфери

Вільяреал оформив найдорожчий трансфер в історії, підписавши гравця Челсі.

Інтер завершив трансфер хавбека з Франції за 20 мільйонів.

Циганков отримав у одноклубники гравця з АПЛ – він має замінити екс-зірку Жирони.

Манчестер Сіті продовжив контракт з лідером – йому пророкують нову роль в команді Гвардіоли.

Українці за кордоном

Динамо офіційно відпустило українця до новачка Суперліги – Шовковський не хотів бачити його в команді.

Довбик може підписати тривалий контракт з Наполі – відомі терміни угоди і можлива зарплата. Українцю оголосили вердикт на стартову гру Роми у новому сезоні – Гасперіні не змінив рішення.

Миколенко дізнався свою долю на наступний матч АПЛ.

Реал стежить за Степановим – у Мадриді бачать прямий зв'язок українця з Холандом.