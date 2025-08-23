Головні новини 22 серпня: Динамо здихалося 2 гравців, сенсації в Кубку, перемоги Челсі, Баварії та ПСЖ без Забарного
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 22 серпня.
Україна
Кубок України: виліт Колоса у серії пенальті від команди Другої ліги, поразка Ворскли, Металіст й Інгулець ідуть далі.
Суркіс звільнив двох легенд Динамо – джерело розкрило деталі рішення.
Супряга офіційно перейшов до клубу-новачка УПЛ.
Верес офіційно підписав чемпіона Бразилії.
Збірна України змінила місце проведення домашнього матчу відбору на ЧС-2026.
Топ-чемпіонати
Челсі без головної зірки розбив Вест Хем і очолив таблицю АПЛ – такого приниження не було 102 роки.
Бетіс втримав дебютну перемогу в новому чемпіонаті – фіналіст Ліги конференцій не без проблем переграв Алавес.
ПСЖ у нудному матчі здолав аутсайдера – Забарний пропускав гру, претендент на "Золотий м'яч" не реалізував пенальті.
Баварія забила 6 голів Лейпцигу в матчі-відкритті Бундесліги – Кейн зробив хет-трик за 14 хвилин, Діас оформив 1+2.
Трамп оголосив дату жеребкування чемпіонату світу-2026 – Мундіаль стане історичним.
Трансфери
Вільяреал оформив найдорожчий трансфер в історії, підписавши гравця Челсі.
Інтер завершив трансфер хавбека з Франції за 20 мільйонів.
Циганков отримав у одноклубники гравця з АПЛ – він має замінити екс-зірку Жирони.
Манчестер Сіті продовжив контракт з лідером – йому пророкують нову роль в команді Гвардіоли.
Українці за кордоном
Динамо офіційно відпустило українця до новачка Суперліги – Шовковський не хотів бачити його в команді.
Довбик може підписати тривалий контракт з Наполі – відомі терміни угоди і можлива зарплата. Українцю оголосили вердикт на стартову гру Роми у новому сезоні – Гасперіні не змінив рішення.
Миколенко дізнався свою долю на наступний матч АПЛ.
Реал стежить за Степановим – у Мадриді бачать прямий зв'язок українця з Холандом.