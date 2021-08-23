Україна

В УПЛ 5-й тур завершився трьома матчами. Найменш видовищним виявилося протистояння Колоса та Олександрії, яке завершилося перемогою останніх.

Луганська Зоря та Маріуполь влаштували феєрію. Команда Віктора Скрипника мала перевагу у три м'ячі, але матч завершився з нетиповим рахунком 4:3.

Центральний матч відбувся у Києві, де Динамо приймало на той момент лідера чемпіонату. Десна зазнала болючого фіаско – "біло-сині" відправили у ворота суперника чотири "сухих" м'ячі.

Світ

Лондонське дербі завершилося без сюрпризів. Челсі переконливо обіграв Арсенал, Ромелу Лукаку дебютував і відразу ж забив. Натомість Ман Юнайтед втратив очки, зігравши внічию з Саутгемптоном. Тоттенхем знову переміг.

Ювентус не зміг перемогти вже у першому матчі сезону. Водночас Моурінью та Спаллетті тріумфально дебютували на чолі Роми та Наполі відповідно.

Реал драматично уникнув поразки проти Леванте – Бейл перервав безгольову серію, дубль Вінісіуса та вилучення голкіпера.

Українці за кордоном

Руслан Маліновський залишився задоволеним стартом Аталанти у Серії А, а от італійська преса добряче розкритикувала українця за гру проти Торіно.

Віктор Коваленко не зможе сьогодні дебютувати за Спецію у чемпіонаті. Тренерський штаб вирішив надати хавбеку відпочинок.

Мар'ян Швед забив дебютний гол у новому сезоні. Ба більше, цей м'яч став переможним і допоміг Мехелену перервати серію з трьох поразок поспіль.