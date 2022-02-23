Ліга чемпіонів

Відбулися ще два матчі 1/8 фіналу ЛЧ. Челсі обіграв Лілль, а Вільяреал розійшовся миром із Ювентусом – Душан Влаховіч забив на 32-й секунді свого дебютного поєдинку в Лізі чемпіонів. Цей результат дозволив іспанській команді обійти Шахтар у клубному рейтингу УЄФА. Вперше за 5 років "гірники" завершать євросезон за межами топ-20 найкращих команд Європи.

Визнання Росією так званих "ЛНР" і "ДНР" та вторгнення на територію Донбасу прогнозовано спричинило реакцію у світі. В УЄФА вже просять перенести фінал ЛЧ зі Санкт-Петербурга, але керівний орган європейського футболу не поспішає ухвалювати рішення, хоча на його підтримку вже висловилися чимало відомих осіб (серед яких і міський голова Львова).

Матч Юнацької Ліги УЄФА Динамо U-19 – Спортінг U-19 перенесений. Однак у Португалії стверджують, що через агресію Росії ця гра може не відбутися взагалі.

Україна

Артем Довбик пропустить матч Шотландія – Україна. Форвард СК Дніпро-1 не допоможе і у фіналі кваліфікації на ЧС-2022, якщо команда Олександра Петракова туди вийде. Клуб офіційно підтвердив травму нападника, який пропустить більше місяця.

Нацполіція відкрила провадження щодо трансферу Хочолави з Шахтаря в Копенгаген.

Львівський Рух оголосив про відхід легіонера і двох українців, а український хавбек змінив клуб у Шотландії.

Інші головні події

Польща хоче перенести з Росії матч відбору до ЧС-2022 через вторгнення Путіна на Донбас і вже звернулася у ФІФА з цього приводу.

Аякс виплатить мільйони сім'ї свого колишнього гравця, який кілька років провів у комі – сторони узгодили точну суму.