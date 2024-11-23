Головні новини 22 листопада: жеребкування Ліги націй для України, зрадника-Тимощука позбавили державних нагород
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 22 листопада.
Україна
Україна офіційно отримала суперника в плей-офф Ліги націй.
Карпати втримали перемогу над Колосом, повернувшись до топ-5 УПЛ.
Зеленський офіційно позбавив державних нагород Тимощука та екс-президента Арсенала Рабіновича.
Світ
Жеребкування плей-офф Ліги націй: складний суперник для України, світова класика у чвертьфіналі – усі результати.
Баварія оформила неоднозначний розгром Аугсбурга – Кейн залякує Шахтар хет-триком.
Кривцов та Мессі офіційно залишилися без тренера – Інтер Маямі вже обрав наступника.
Українці за кордоном
Циганков отримав вердикт наставника Жирони щодо участі в каталонському дербі.
Забарний опинився у сфері інтересів трьох топ-клубів АПЛ – на лідера збірної України повісили захмарний цінник.