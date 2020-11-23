Україна

Завершився десятий тур Прем'єр-ліги. Ворскла розгромила Колос у битві за третє місце УПЛ, перервала безвиграшну серію та впритул наблизилася до Шахтаря. "Гірники", до речі, видали другий найгірший старт у чемпіонаті України у 21 сторіччі.

Львів втримав виїзну перемогу над Десною і відштовхнувся від дна турнірної таблиці, а Минай обіграв СК Дніпро-1 у матчі з п'ятьма голами, трьома пенальті та вилученням.

Євген Коноплянка може повернутися в Іспанію – скандальний президент шукає дешевих зірок. Динамо продовжило контракт з Денисом Гармашем на оригінальних умовах, а також не відпустило Віталія Миколенка в Манчестер Юнайтед.

Успіхи Ліверпуля та Мілана

Ліверпуль розгромив Лестер і наздогнав Тоттенхем на вершині АПЛ. Попри переповнений лазарет, мерсисайдцям вистачило ресурсів для перемоги – знову відзначився Жота, а Фірміно довів, що його рано списувати. Окрім цього, Арсенал встановив антирекорд за 34 роки, Вест Хем без Ярмоленка переміг, а Евертон перестріляв Фулхем.

Златан Ібрагімовіч дублем забезпечив Мілану перемогу над Наполі та лідерство в Серії А. "Россонері" вперше за 10 років обіграли неаполітанців на виїзді. Щоправда, Златан отримав пошкодження та занепокоїв фанів Мілана. В інших італійських матчах Інтер оформив вражаючий камбек за 20 хвилин, а Рома влаштувала розгром з дублем Генріха Мхітаряна.

Інші новини

Рональд Куман погрожує відставкою – тренер Барселони висунув ультиматум перед Динамо. Жерар Піке не зіграє проти української команди, а Серхі Роберто має обмаль шансів – каталонці повідомили деталі травм гравців. Барселона перед матчем з Динамо переживає чорну смугу – потенційний ключ до успіху для Луческу.

Роман Яремчук здав позитивний тест на коронавірус. Мілевський забив за Динамо вперше за 5 місяців – Брест втратив шанси на титул, Шахтар Григорчука сподівається на диво. АЕК перед Зорею здобув розгромну перемогу в чемпіонаті Греції. Директор Ювентуса категорично відреагував на чутки щодо відходу Кріштіану Роналду.