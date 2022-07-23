Головні новини 22 липня: Зінченко перейшов у Арсенал, Йовічевіч дебютував на чолі Шахтаря, гол Яремчука
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 22 липня.
Війна Росії проти України
"Поки вони радіють смертям українців, їх треба різати, як собак": Худжамов шокований цинізом дітей росіян.
Росія напала на Україну: Динамо Д працевлаштувало біженця, який засмучував Ман Сіті, росіяни втратять перевагу (LIVE)
Україна
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна набрала перші очки у сезоні та відірвалася від конкурентів – скоро обійдемо Росію,
Шахтар розписав яскраву нічию в дебютному матчі Йовічевіча та офіційно продав Додо в Фіорентину. Ярослав Ракицький остаточно обрав новий клуб після зриву з Шахтарем. У захисника також була пропозиція від бразильського клубу.
Самба Діалло знайшов сенсаційний варіант втечі з України – зірочка Динамо поїхав на перегляд у Європу.
Світ
Зінченко офіційно перейшов в Арсенал. Олександр зворушливим відео попрощався з Манчестер Сіті та дав перше інтерв'ю у статусі гравця "канонірів".
Роман Яремчук відзначився другим голом на зборах Бенфіки – українець забив важливий м'яч у ворота новачка Ла Ліги.
Швеція видряпала перемогу над Бельгією і вийшла у півфінал жіночого Євро-2022 – Монзуль бездоганно відсудила матч.