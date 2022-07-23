Війна Росії проти України

"Поки вони радіють смертям українців, їх треба різати, як собак": Худжамов шокований цинізом дітей росіян.

Росія напала на Україну: Динамо Д працевлаштувало біженця, який засмучував Ман Сіті, росіяни втратять перевагу (LIVE)

Україна

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна набрала перші очки у сезоні та відірвалася від конкурентів – скоро обійдемо Росію,

Шахтар розписав яскраву нічию в дебютному матчі Йовічевіча та офіційно продав Додо в Фіорентину. Ярослав Ракицький остаточно обрав новий клуб після зриву з Шахтарем. У захисника також була пропозиція від бразильського клубу.

Самба Діалло знайшов сенсаційний варіант втечі з України – зірочка Динамо поїхав на перегляд у Європу.

Світ

Зінченко офіційно перейшов в Арсенал. Олександр зворушливим відео попрощався з Манчестер Сіті та дав перше інтерв'ю у статусі гравця "канонірів".

Роман Яремчук відзначився другим голом на зборах Бенфіки – українець забив важливий м'яч у ворота новачка Ла Ліги.

Швеція видряпала перемогу над Бельгією і вийшла у півфінал жіночого Євро-2022 – Монзуль бездоганно відсудила матч.