Україна

Динамо розгромило Хамрун у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів – Буяльський оформив гол+пас.

Металіст 1925 впевнено розібрався з Борусією М – представник Бундесліги посипався наприкінці матчу.

Минай офіційно оголосив про зняття з Першої ліги.

Вісім українських клубів мають трансферний бан від ФІФА – КДК УАФ покарав 7 команд перед стартом сезону.

Єврокубки

Кухаревич забив дебютний гол за Слован, Лех виграв 7:1 з хет-триком пенальті: Ліга чемпіонів, результати матчів вівторка.

Динамо чекатиме на розв'язку – Пафос і Маккабі Тель-Авів не визначили переможця під наглядом українця.

Рейнджерс у більшості наблизив Панатінаїкос до можливої дуелі з Шахтарем.

Інші топ-новини

Помер легенда Ліверпуля – він вигравав два Кубки чемпіонів і потрапив до клубного фольклору.

Судакова запропонували екс-команді зірки збірної України – обговорюється трансфер за 35 мільйонів.

Забарний має лише один варіант для переходу – Романо пояснив ситуацію з претендентами на українця.

Англійський клуб оскаржив рішення УЄФА про виключення з єврокубка.