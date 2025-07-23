Головні новини 22 липня: перемога Динамо, гол українця в Лізі чемпіонів, ультиматум Забарного
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за вівторок, 22 липня.
Україна
Динамо розгромило Хамрун у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів – Буяльський оформив гол+пас.
Металіст 1925 впевнено розібрався з Борусією М – представник Бундесліги посипався наприкінці матчу.
Минай офіційно оголосив про зняття з Першої ліги.
Вісім українських клубів мають трансферний бан від ФІФА – КДК УАФ покарав 7 команд перед стартом сезону.
Єврокубки
Кухаревич забив дебютний гол за Слован, Лех виграв 7:1 з хет-триком пенальті: Ліга чемпіонів, результати матчів вівторка.
Динамо чекатиме на розв'язку – Пафос і Маккабі Тель-Авів не визначили переможця під наглядом українця.
Рейнджерс у більшості наблизив Панатінаїкос до можливої дуелі з Шахтарем.
Інші топ-новини
Помер легенда Ліверпуля – він вигравав два Кубки чемпіонів і потрапив до клубного фольклору.
Судакова запропонували екс-команді зірки збірної України – обговорюється трансфер за 35 мільйонів.
Забарний має лише один варіант для переходу – Романо пояснив ситуацію з претендентами на українця.
Англійський клуб оскаржив рішення УЄФА про виключення з єврокубка.